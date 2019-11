Nel prossimo consiglio comunale, discussione proposta di 'Imperia al Centro' per la posa di 'Pietre d'inciampo'

Edoardo Verda e Guido Abbo, consiglieri di Imperia al Centro, hanno presentato una proposta per pianificare la posa di 'Pietre d'inciampo' che verrà discussa nel prossimo Consiglio Comunale di Imperia (QUI).

"La ‘Pietra d’Inciampo’ - spiega Verda - vuole rappresentare un ostacolo concettuale alla quotidianità, posto di fronte all’ingresso dell’abitazione del deportato, che esorti a ricordare un passato tragico ma tutt’altro che irripetibile. Passato di cui Imperia non fu esentata e che pagò con un pesante tributo: da qui, infatti, secondo quanto riportato negli archivi, partirono circa 50 tra donne e uomini deportati nei campi di concentramento e di questi in 15 non fecero mai più ritorno. Uomini e donne prelevati dalle loro case in quanto ebrei, antifascisti o disertori.