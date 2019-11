Bordighera: situazione dei cimiteri cittadini, il Consigliere Ramoino punta il dito sulla lentezza degli interventi (Foto)

“La speranza é sempre l'ultima a morire, dice un famoso proverbio. Se riferita ai cimiteri bordigotti assume un significato particolare. Il crollo di una parte del muro perimetrale nel cimitero dell'Arziglia, avvenuta nello scorso fine settimana, con la conseguente chiusura della parte superiore dell'area cimiteriale, testimonierebbe a favore di questa tesi: bisogna affidarsi alla speranza. Ci sono voluti alcuni giorni e le proteste dei familiari dei defunti, per passare alla cronaca cittadina”. Ad affermarlo è il consigliere comunale Giovanni Ramoino del gruppo misto di Bordighera.

“Apprendiamo, con preoccupazione – continua Ramoino -, che il problema potrebbe assumere dimensioni piú gravi: ci affidiamo alla ‘speranza’ perche non succeda, ma siamo preoccupati per la lentezza con la quale é stata affrontata questa prima fase del problema: la chiusura di un cancello (‘Chiuso per frana’, scritto su un nastro da cantiere, senza ulteriore spiegazione) e la nastratura dell'area interessata, senza ulteriore spiegazione per chi accede dal basso. Le macerie sono ancora intonse, nonostante lambiscano pericolosamente le tombe di alcuni concittadini defunti. Nessun avviso pubblico, nessun comunicato come quelli si fanno per mercati per esempio".

"Purtroppo anche un altro cimitero cittadino, quello in frazione Sasso, non se la passa meglio. Per fortuna ancora nessun crollo ha interessato l'area, ma sono evidenti, anche in quel sito, grandi fessure sui muri, che lasciano presagire possibili, futuri, problemi. Speriamo di no, ovviamente. Ma un controllo approfondito non guasterebbe, quantomeno per rassicurare i cittadini di Sasso. Come in altri contesti cittadini, ci arriviamo sempre il giorno dopo, a babbo morto. Faremo... faremo... domani. Due parole per rassicurare i parenti dei defunti nella zona interessata dalla frana, da qualche giorno in pena per quello che potrebbe accadere, non guasterebbero. Sono sicuro conclude il consigliere bordi gotto - che il Signor Sindaco non mancherà di farlo a nome di tutta l'amministrazione”.