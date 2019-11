L'Oroscopo di Corinne per la settimana dall'8 al 15 novembre

Ariete : che pasticcio nel cielo… Marte che guarda di storto rende il periodo un po’ contorto arrecando uno stato di tensione arduo da marginare, il benevolo Giove che vi aiuta a risolvere un problema e Saturno intenzionato a favorire ritardi in riscossioni, risposte od aspettative. Ma da coriacei capostipiti dello Zodiaco riuscirete a barcamenarvi strappando alla beffarda sorte dei favoritismi inaspettati! In amore uno spizzico di maretta lambirà qualche coppietta…



Toro : vi converrebbe starvene calmi e tranquilli ad aspettare che le acque si plachino specie se abitualmente trattate con tipi egoisti o testoni anche perché dare in escandescenze risulterebbe assai controproducente con rischio di alterare un rapporto interpersonale… Qualche nativo dovrà risolvere una questione operativa, finanziaria od affettiva, altri invece si caveranno un pallino o riceveranno una meritata ovazione. Riparate la gola dal freddo e curate un disturbino.



Gemelli : uno spizzico di malumore offuscherà i prossimi dì ma trattasi di nubi passeggere atte a svanire rapidamente pur dovendo stare sul chi va là riguardo un contesto o un gruppetto di individui ardui da inquadrare: infatti la prudenza non sarà mai eccedente in qualsiasi settore… Tutelate le valute ed attenetevi ad una dieta equilibrata avendo l’accortezza di mangiare e masticare piano. Sulla strada niente imprudenze: una disattenzione potrebbe costare un inconveniente o una contravvenzione!



Cancro : vi toccherà fare da pacieri o da intermediari tra due congiunti o avversari, calmare gli altrui spiriti bollenti, sbrigare delle pratiche, effettuare dei pagamenti, accettare una proposta e contrastare l’animosità o l’invidia di esseri maleducati o meschini. In amore date spazio alla fantasia rimanendo però con un piede per terra visto che una bidonata potrebbe farvi stare di marmellata… Il momento appare invece ottimo per cure estetiche, visite di controllo, colloqui e contatti importanti.



Leone : non fate programmi che all’ultimo istante potrebbero subire delle modifiche e contate molto sull’appoggio di un Giove così propizio dal salvarvi in corner da ogni eventuale precipizio. Qualche nativo si troverà alle prese con fogli da firmare, esperti da consultare, un viavai di strampalati annunci e un soggetto da ammansire. Gli accoppiati attraverseranno una fase delicata mentre chi è alla ricerca di un valido rapportino sappia che presto lo scoverà dietro l’angolino.



Vergine : se ipotizzate di non riuscire a concretizzare un sogno ricredetevi: stelline clementi brilleranno sulla vostra strada cospargendola di risoluzioni, sollievi e tenere emozioni. Non pensate con ciò di risolvere tutto ciò che affligge ma dei miglioramenti li denoterete. Una nota dolente potrà provenire dal campo dei sentimenti dove accadrà l’inverosimile mentre una notiziola rinfrancherà e una serata speciale rallegrerà. Schiena dolente o naso colante.



Bilancia : poiché tutto arriva a chi sa aspettare portate ancora un briciolo di pazienza poi vedrete che avrete la vostra rivincita o perlomeno ciò che ora importuna troverà una savia soluzione. In simultanea preventivate un’incavolatura, una seccatura, una visita stranita, dei corrucci per un anzianotto e qualche doloretto sparso. Tante cosine stanno per variare e sicuramente in meglio soprattutto se i precedenti mesi son stati incandescenti… Ripresa di un qualcosa che si era interrotto.



Scorpione : abbastanza intuitivi percepirete subito le altrui intenzioni nutrendo simpatie e antipatie tanto immediate quanto azzeccate oppure per il rotto della cuffia scamperete una rogna od un guaio. In amore i maschietti si guardino da mere illusioni e le femmine da mezzi marpioni, depressi cronici o tipi istrionici. Fattibile pure una spesa esagerata e la tendenza a rompere fragili oggetti. Week end turbato da un imprevisto e compleanno da solennizzare con le persone più care.



Sagittario : una sosta forzata vi costringerà a rallentare il passo eppure volenti o nolenti dovrete tirare la carretta, spronare un parente, sbrigare pratiche e sopportare personcine lunatiche. Siate altresì moderati nelle azioni in quanto basterebbe un nonnulla a sciupare delle intese e preparatevi ad affrontare giornate intense e piene di sorpresine: talune belle, talune bruttine… In una faccenda di cuore non agite d’impulso e confidate in chi, a tal riguardo, vi saprà consigliare.



Capricorno : pur dovendo ancora smaltire la sbornia di un momento faticoso o un guizzo di malinconia o smarrimento, gli appartenenti al I° o II° decano, risaliranno pian piano la china e una dimostrazione di affetto o solidarietà emozionerà o commuoverà. L’attività succhierà parecchie energie, in casa aleggerà un po’ di burrasca e un accadimento turberà o sbigottirà. Variazioni da apporre ad un habitat, insistenti rompiscatole a cui cantarle chiare e sabato all’insegna dell’imprevedibilità.



Acquario : se il buongiorno si vede dal mattino meglio girarvi alla larga perché saranno in tanti a farvi girar le trottole… Nel giudicare il prossimo non ascoltate sciocche comari ma il vostro istinto: solo così salverete un’amicizia o un affetto. Battibecchi con uno dalla crapa dura e obbligo di mettere un lucchetto al portafoglio ma se vi son stati dati dei numeri giocateli e… chissà… forse la dea bendata vi arriderà. Innamoramenti per single, divorziati o adolescenti. Infreddature.



Pesci : ci sarà chi si permetterà di criticare il vostro operato mentre, in verità, vi state facendo in quattro per soddisfare le esigenze di chi poco da e tanto pretende… Ma non angustiatevi e tirate dritti per la vostra viuzza: vedrete che presto, Giove in aspetto di quadratura permettendo, tutto si aggiusterà. Fattibili delle incomprensioni con chi vi vive accanto, dei guizzi di stanchezza, un acciacco stagionale ed un incontro assai casuale. Incavolatura domenicale…



Le stelle sono piccole speranze che si accendono nel buio della notte…