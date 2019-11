Ventimiglia: con lo spettacolo di Laura Morante è scattata questa sera la stagione teatrale ventimigliese

È iniziata questa sera la stagione teatrale di Ventimiglia. Dopo i saluti dell’assessore alla cultura Simone Bertolucci e del Sindaco Gaetano Scullino, che hanno ringraziato il numeroso pubblico, dichiarando la loro soddisfazione per essere riusciti a realizzare un calendario di altissima qualità che rappresenta sicuramente il fiore all’occhiello delle manifestazioni e degli eventi annuali, in un teatro pieno, con quasi 300 abbonamenti venduti, sale sul palco Lauta Morante, con lo spettacolo ‘I brividi immorali’.

I prossimi appuntamenti saranno:

Enrico Lo Verso – “Uno, nessuno e centomila”

Rocco Papaleo – “Coast to Coast”

Concerto de “I musici di Guccini”

Fabio Troiano – “La camera azzurra”

Elio – “il Grigio” di Giorgio Gaber

Vittorio Sgarbi – “Raffaello”

Marco Paolini – “Filo filò”

Giacomo Poretti – “Chiedimi se sono di turno”

Fuori abbonamento ma comunque nel calendario uno spettacolo per la commemorazione della giornata contro la violenza sulle donne, uno in occasione della Giornata della Memoria, uno in occasione della Giornata Internazionale dell’handicap, uno di fiabe per grandi e piccoli nel periodo natalizio, uno in occasione della giornata del ricordo delle Foibe ed il Teatro dell’Albero in ‘Percorsi dell’Anima’, viaggio in bici attraverso le bellezze liguri.