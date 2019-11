Sanremo: domani per il ‘Festival of the Hearth’, incontro a Villa Nobel sul tema “Cambio Climatico, conflitti e flussi migratori

Si svolge domani alle 16, nell’ambito del ‘Festival of the Hearth’, un incontro a Villa Nobel sul tema “Cambio Climatico, conflitti e flussi migratori: meccanismi di influenze e risposte globali".

Relatrice sarà la dott.ssa Silvia Fontana, ambasciatrice di pace del Institute for Economics and Peace, in procinto di completare il dottorato di ricerca in Diritti Umani, Società e Governance multilivello presso l'Università di Padova (Italia) concentrandosi sull'impatto degli investimenti diretti esteri (IDE) sullo sviluppo sostenible; ha lavorato per la Banca Mondiale in RepDem del Congo e per Medici Senza Frontiere.

Coinvolta in molte iniziative per il bene pubblico, è borsista della pace del Rotary Alumna della Duke Univesrsity, membro del consiglio di amministrazione di ‘Medici Senza Frontiere Italia’, coordinatrice del Comitato scientifico del ‘Premio Valeria Solesin’ e che fa parte della fondazione ‘Oasis for Peace’ di Monaco.

Un tema estremamente attuale, di cui molto si sente parlare oggi sui media e social media essendo il cambiamento climatico argomento particolarmente sentito tra i giovani e non solo, ma le cui sfaccettature e ripercussioni meritano sicuramente una riflessione approfondita con preparati esperti internazionali, come l’evento proposto domani.