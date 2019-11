Pompeiana: notevole successo per la festa di Halloween organizzata da Sgarzeline & Pelandrui (foto)

Successo clamoroso per la festa di Halloween a Pompeiana organizzata da Sgarzeline & Pelandrui.



Spiegano gli organizzatori: “Giorni e giorni di preparazione hanno dato il via ad ambientazioni da It a Ghostbusters da Nightmare a The ring. A Pompeiana sembrava di essere in un set cinematografico in perfetto horror style. Grazie a tutti i partecipanti. Vi aspettiamo a Carnevale".