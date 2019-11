Per 'Polio day' del Rotary Club Sanremo, concerto di musica da camera per fortepiano e violino

Ieri, giovedì 7 novembre, nella sala privata del Casinò di Sanremo si è svolto il concerto di musica da camera per fortepiano e violino, magistralmente eseguito da Marina Remaggi al fortepiano e Julien Fourrier al violino.

L'utilizzo di strumenti originali dell'ottocento, con caratteristiche sonore ormai rarissime a sentirsi, e la bella sala del Casinò Municipale hanno immerso il pubblico in un'atmosfera ottocentesca.

Il ricavato, detratte le spese, andrà interamente devoluto all'acquisto di vaccini antipoliomielite del Progetto End Polio della Rotary International Foundation.

Anche oggi 8 novembre ci sarà, sempre al Casinò di Sanremo alle ore 18 presso la sala privata del primo piano (ingresso principale), la replica. Costo del biglietto Euro 10,00.

Programma:

W.A. Mozart: Sonata in mi minore K 304 (fortepiano e violino)

F. Schubert: Sonata il sol minore D 408 (fortepiano e violino)

F. Chopin: Notturno op. 9 n. 1 - Notturno op.9 n. 2 - Notturno op. postuma in mi minore - Notturno op. postuma in do diesis minore (fortepiano)