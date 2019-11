Imperia: domenica prossima, camminata ‘Tra gli ulivi di OliOliva' a Costa d'Oneglia

Domenica 10 novembre, alle ore 9.00, arriva la #Camminata ‘Tra gli ulivi di #OliOliva’. L'escursione gratuita a Costa d'Oneglia inizierà con una piacevole colazione seguita da una camminata panoramica, dimostrazione di come costruire un tipico muretto a secco, visita all'antico #frantoio Cavour e saluto davanti ad un #aperitivo sfizioso. Sarà effettuato un servizio free shuttle da P.za Dante. L’evento è a cura Circolo Manuel Belgrano in collaborazione con l'Associazione ‘Dai che spiana’.



(in basso il programma)