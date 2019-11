70° Festival di Sanremo: Tiziano Ferro co-conduttore? Sembra più di un’ipotesi: “Ne stiamo parlando”

Per il 70° Festival di Sanremo Amadeus vuole portare sul palco dell’Ariston i grandi nomi della canzone italiana e l’ultimo uscito in ordine cronologico è quello di Tiziano Ferro. L’idea del conduttore e direttore artistico non lo vuole, però, come ‘semplice’ ospite, ma lo avrebbe scelto come co-conduttore per tutte e cinque le serate.

L’annuncio è stato dato da Adnkronos a seguito di un post pubblicato dallo stesso Tiziano Ferro che ha scritto: “In tanti mi state chiedendo se sarò a Sanremo! Come avete letto, ne stiamo parlando, è vero. Ancora non ci sono certezze, se non che amo Sanremo e vorrei tornare a cantare su quel palco! Comunque mancano ancora più di tre mesi e quando ci saranno le saprete…da Amadeus”.

Sembra che la Rai e Tiziano Ferro stiano lavorando per portare il cantante a Sanremo nella doppia veste di ospite e co-conduttore, un’ipotesi che sembra trovare conferme ma solo a livello di indiscrezioni. Nelle prossime settimane si saprà di più, forse dalla stessa voce di Amadeus.