Sanremo: 31enne marocchino mette a segno due rapine, identificato e fermato dalla Polizia

È stato convalidato ieri il fermo di Ben Moumen Badr, 31emme marocchino autore di due rapine commesse nel mese di ottobre. Il 4 ottobre un commerciante, alle 22 mentre stava rincasando con l’introito della giornata, è stato aggredito alle spalle da un uomo che, stringendogli il collo, gli ha intimato di consegnargli il denaro, frugando nel contempo nelle sue tasche. Il rapinatore è poi fuggito con 1.300 euro ed il telefono cellulare della vittima, minacciandola di ucciderla se avesse chiesto aiuto.

Gli agenti hanno subito avviato un’attività di indagine acquisendo la descrizione della vittima, le immagini di videosorveglianza e l’assunzione di testimonianze. Il 27 ottobre, alle 6.30, gli agenti della Volante sono intervenuti per una nuova rapina, questa volta ai danni di un 41enne matuziano. Questo ha dichiarato che, insieme ad alcuni amici, era stato raggiunto da due magrebini, conosciuti soltanto di vista. Uno dei due gli ha chiesto con una scusa di seguirlo in un vicolo dove, improvvisamente, gli ha strappato con forza la collana dal collo e, minacciandolo con una bottiglia in mano nonostante la resistenza della vittima, gli aveva rubato il cellulare, il passaporto e circa 400 euro.

Gli agenti di polizia, grazie agli ulteriori accertamenti eseguiti, hanno attribuito le due rapine al 33enne magrebino, bloccato mentre tentava la fuga in Francia. Visti i gravi indizi, il pericolo di fuga e la reiterazione, l’uomo è stato fermato e ieri il Giudice ha convalidato l’arresto. Considerata la pericolosità dell’uomo ne è stata disposta la misura cautelare in carcere.