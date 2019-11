Freddo e prima spruzzata di neve in montagna: lievemente imbiancate Monesi e Limone Piemonte (Foto)

Le temperature di questa mattina, avvertite soprattutto in montagna ma ‘frizzanti’ anche sulla costa, erano premonitrici della prima spruzzata di neve sulle Alpi Marittime.

E la conferma è arrivata non appena sono arrivate le prime immagini dalle webcam sempre attive sulle località di montagna. Come si può vedere dalle foto, infatti, Monesi e Limone Piemonte si presentano lievemente imbiancate dalla precipitazione nevosa (pochi millimetri) caduta nel corso della notte.

Le temperature minime sono scese sotto lo zero sopra i 1.500 metri di quota ed in particolare ai 1.800 di Poggio Fearza dove, questa mattina, si è scesi a -0,6. Le altre località di montagna svariano invece tra i 3 ed i 5 gradi come valori minimi mentre sulla costa tra i 10 ed i 13.