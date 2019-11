Sanremo: oltre 400 mila euro di lavori per rifare lo scarico delle acque bianche in corso Cavallotti, al via il bando di gara

Il Comune di Sanremo ha predisposto il progetto per il rifacimento della canalizzazione delle acque bianche in corso Cavallotti nella zona del civico 304. Un massiccio intervento da oltre 400 mila euro (per la precisione sono 425.590,79 euro) che permetterà di sistemare ulteriormente un tratto di tubazione in una città nella quale i sottoservizi sono sempre argomento molto delicato.

Nelle scorse settimane gli uffici di Palazzo Bellevue hanno pubblicato la ‘manifestazione di interesse’ per verificare la presenza di imprese interessate ai lavori. Sono arrivate alcune proposte e, quindi, come prevede la procedura, il Comune ha dato il via alla gara per l’affidamento dei lavori.

Nei prossimi giorni gli uffici valuteranno le offerte e procederanno con l’affidamento. Ogni intervento sulle tubazioni è sempre un passo avanti importante, sia per le acque bianche che per le nere. A Sanremo, infatti, le condizioni dei tubi sotterranei continua a far discutere (e a fare danni) specie in estate.