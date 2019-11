Il Comune di Sanremo ha emesso un’ordinanza che prevede divieto di transito e di sosta per lunedì prossimo, 12 novembre 2019, in occasione del XVI anniversario dall’attentato di Nassirya. Le zone interessate che disciplinano la circolazione stradale saranno Via N. Bixio, Via Adolfo Rava e Pista Ciclabile.

