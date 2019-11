Sanremo: infiltrazioni d'acqua a Palazzo Bellevue, qualche disagio per gli uffici Viabilità e Tari

Qualche disagio questa mattina a Palazzo Bellevue per via di alcune infiltrazioni d'acqua dovute alle piogge delle ultime ore. In particolare sono gli uffici Viabilità e Tari ad avere qualche problema e a dover ridurre il servizio al pubblico in queste ore.

I dipendenti stanno lavorando con qualche difficoltà ma si punta a mantenere il servizio aperto per non causare troppi disagi. Al momento l'ufficio Viabilità è regolarmente aperto mentre è chiuso l'ufficio Tari.

Sembra che le infiltrazioni si siano presentate non solo oggi, ma anche nei giorni scorsi.