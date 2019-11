Protezione civile: l'Onrevole Flavio Di Muro (Lega) “Esercitazione Vardirex valorizza grande professionalità dei volontari e forze dell'ordine”

“L'esercitazione Vardirex è stata un'occasione importante per valorizzare la professionalità dei volontari e un grande successo per il nostro territorio, scelto dall'Esercito, Protezione civile e Associazione nazionale alpini per una simulazione operativa di soccorso e di prove di gestione dell'emergenza”.

Lo ha detto il deputato della Lega, Flavio Di Muro, che prosegue: “La Liguria e la provincia di Imperia hanno dato prova negli anni di avere una macchina operativa con forze dell'ordine e con personale volontario molto preparato, in grado di affrontare le conseguenze di eventi calamitosi importanti. La Liguria è un territorio fragile e più volte colpito da eventi meteo importanti: negli ultimi anni, i Comuni, attraverso la propria rete capillare di volontari formati in protezione civile, hanno affrontato alluvioni di dimensioni considerevoli, come quella del 2017, dando prova di resilienza”.

“La Liguria – termina Di Muro - è diventata anche regione pilota di molti progetti europei e interregionali per la prevenzione e la difesa del territorio in caso di calamità naturali. Ringrazio l?Esercito, la Protezione civile e l'associazione nazionale Alpini per aver organizzato una giornata, patrocinata anche dalla Camera dei deputati, molto utile dal punto di vista formativo per i volontari e per gli amministratori”.