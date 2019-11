E’ stata smarrita questa mattina, nella zona del castello Devachan di corso Inglesi, la cagnolina nella foto, che risponde al nome di ‘Zoy.

Ha 9 anni ed è docilissima ma senza collare perché in casa viene tolto per evitare che si agganci a rami in giardino. E’ regolarmente microchippata. Chi l’avesse vista può telefonare al numero 3334539988 (Roberto).