Ventimiglia: il 21 dicembre, presentazione libro 'Umani - Il Roja è un fiume'

E’ finalmente uscito anche in Italia “Umani – Il Roja è un fiume” il reportage a fumetti, dovuto alle straordinarie matite di Edmond Baudoin e di Troub’s, che di avvale della prefazione del premio Nobel Jean-Marie Le Clézio. L’album, che ha avuto molto successo in Francia, inizia il suo racconto a Grimaldi e, dopo aver dedicato un ampio spazio a Ventimiglia, risale lungo la Val Roja in cerca di persone e situazioni che rappresentino il fenomeno migratorio che noi abbiamo sotto gli occhi ma che non risulta chiaro a tutti. Un reportage in cui realismo, umanità e humor si intersecano con risultati di alto livello grafico e narrativo. L’opera, che è stata presentata in anteprima all’ultimo “Lucca Comics” (https://www.lospaziobianco.it/comicout-presenta-umani-in-anteprima-a-lucca-comics-2019/), sarà presentata anche a Ventimiglia sabato 21 dicembre alle ore 18 presso il bar Hobbit alla presenza della direttrice editoriale, di alcune delle persone rappresentate e, se riesce a venire, di Edmond Baudoin che vive a Parigi, ma è nizzardo ed ama molto Ventimiglia.