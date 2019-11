Sanremo: "Mister Pipoli", in attesa di partecipare come finalista alla gara di Casa Sanremo a febbraio, vola a Minneapolis negli Stati Uniti per incontrarsi con il musicista di fama internazionale Mike Thompson

Dopo il sucesso dell'estate 2018 a Sanremo in Piazza Sansiro e il concerto Rock di Beneficenza di quest'anno a favore dell'Associazione Italiana per la lotta al Neuroblastoma O.N.L.U.S. presso il Teatro Casinò Municipale, Giuseppe Pipoli di Monopoli, in arte “Mister Pipoli”, a febbraio, tornerà nella Città dei Fiori per partecipare come finalista alla gara di Casa Sanremo con il brano “Mai Paura Mai”. L'artista pugliese, il prossimo 25 novembre si recherà negli Stati Uniti per incontrare il musicista di fama internazionale Mike Thompson, che ha scritto per lui un brano molto intenso, che sarà inserito nel suo prossimo album. Abbiamo intervistato Pipoli per saperne di più su questa recente collaborazione con la star americana.

Com'è nata la collaborazione con Mike Thompson?

"Il nostro primo contatto è avvenuto su facebook dove ci siamo scambiati alcuni messaggi che sono poi diventati un vero e proprio rapporto epistolare. Il mio album "Adrenalina Pura" ha fatto breccia con i suoi inediti e la sua energia nel cuore di questo grande musicista di fama internazionale e da lì in poi, tutto è stato molto più semplice. Mike mi ha chiesto di raggiungerlo a Minneapolis ed il prossimo 25 novembre partirò alla volta degli Stati Uniti dove farò dapprima una tappa a New York e poi andrò alla volta di Minneapolis dove ad attendermi ci sarà Mike Thompson e SteveMclone musicista amico e collaboratore dell'artista. Mike ha scritto per me una canzone e ci tiene a provarla insieme nel suo studio di registrazione. Non vi nascondo che si tratta di una grande occasione di crescita professionale che mi servirà per migliorare il mio percorso artistico. Il brano lo inserirò nel mio quarto album che sarà registrato l'estate prossima in un grande studio".

Chi è Mike Thompson?

"Non è semplice descrivere in poche parole questo artista. Michael Thompson è un musicista polistrumentista, chitarra e batteria, uno scrittore, un Ingegnere audio di ideazione e progetto di sistemi di illuminazione per spettacoli, cinema e tv. Mike Thompson ha iniziato la sua carriera nel 1964 e fino al 1990 ha fatto tour negli USA, Sud America, Canada e Asia. Ha collaborato per nomi celebri della musica internazionale in veste di Ingegnere tecnico e progettista di illuminazione per i sistemi di copertura della messa in scena e del suono. Tra questi, Tim McGraw, Whithney Houston, Allman Brothers e tanti altri. Ultimamente è impegnato in un progetto importantissimo con la Ultima Song Records, nota Casa Discografica Americana".

Quali saranno i progetti futuri di "Mister Pipoli" dopo questa partnership?

"Dopo questo viaggio mi aspetterà un anno intenso di lavoro per il nuovo album e la partecipazione alle finali di Casa Sanremo durante la settimana del Festival della Canzone Italiana 2020. "Mai Paura Mai" è il brano con cui sarò in gara ed è stato scritto da Claudio Aniasi, autore e musicista di Casalnoceto (Voghera), che va ricordato per aver scritto negli anni '80 la sigla della trasmissione televisiva " Il processo del lunedi" con Biscardi ed inoltre il brano per Drupi intitolato " Il tuo amore". Il 13 novembre, prima di partire per gli Usa, sarò impegnato con le riprese del nuovo videoclip musicale del brano "Mai Paura Mai" affidato ad un grande videomaker, Andrea Picchiantano di Imperia. Il video sarà realizzato nel paese di Triora, posto suggestivo e paese delle Streghe. Ci tengo a ricordare che sarò sostenuto in questo viaggio e nella produzione del nuovo album dal mio "Team", composto dal Medico Chirurgo Odontoiatra Stefano Lovece, produttore esecutivo di Monopoli, dal Dott. Fabio Santarelli di Roma per la pubblicità e promozione e per le musiche del nuovo album da Claudio Aniasi di Casalnoceto e il Dott. Moratti di Milano. Inoltre per il nuovo album ci tengo a precisare che darò spazio solo ad autori riservati ed interessati a far parte della squadra".