Sanremo: domani nuovo appuntamento dell'Unitre con Giovanni Peirone e “I fumetti. Un approccio alla nona arte”

Domani, alle 16, nella Sala degli Specchi del Comune, nuovo appuntamento dell’Unitre Sanremo con il professore Giovanni Peirone e “I fumetti. Un approccio alla nona arte”.



La lezione intende affrontare la vexata quaestio circa la natura del fumetto, a volte in bilico fra intrattenimento e arte, fornendo strumenti per poter giudicare personalmente il valore della produzione in questo campo: la peculiarità di questa forma espressiva non è fornita dalla somma delle sue componenti grafiche e letterarie bensì dal rapporto fra esse.



Laureato in pedagogia con tesi di sociologia sul concetto di società postindustriale, Peirone si occupa in un primo tempo dei problemi legati alla migrazione partecipando a un convegno dell’Università di Genova. In seguito, consegue il diploma di magistero in Scienze Religiose e insegna Religione Cattolica al Liceo Vieusseux di Imperia, nonché pedagogia e didattica al corso diocesano di Scienze Religiose. Collabora inoltre alla stesura di un testo su Pio IX. Attualmente, insegna materie letterarie all’IIS Ruffini di Imperia dove, da anni, si occupa dell’integrazione linguistica degli studenti stranieri e di una band di istituto, essendo musicista autodidatta e cantautore, attività per cui saltuariamente partecipa all’animazione di incontri letterari. Appassionato di fumetti fin dall’infanzia, ha tenuto corsi a scuola sulla loro natura e storia.

