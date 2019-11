Ospedaletti: lunedì prossimo, l'evento dedicato al transito di Mercurio sul Sole

Il prossimo 11 novembre andrà in scena nell’immenso palcoscenico del cielo l’evento astronomico più atteso del 2019: il Transito di Mercurio sul Sole.

Osservando il Sole con telescopi appositamente filtrati si potrà vedere la silhouette del piccolo pianeta transitare davanti all’incandescente disco solare. Si tratta di un fenomeno eccezionale e raro che avviene circa 13 volte ogni secolo e non si ripeterà fino al 2032.



L'Associazione Stellaria, in collaborazione con il comune di Ospedaletti, ha organizzato un pomeriggio dedicato a questo imperdibile evento presso 'La Piccola', l’ex- scalo merci sulla passeggiata della città. Dalle ore 13 alle 18 saranno messi a disposizione del pubblico i telescopi dell'associazione e appositi filtri per osservare il Sole ad occhio nudo. Le osservazioni saranno arricchite da mostra dedicata al Sole, proiezioni e realtà virtuale.



L'evento si svolgerà anche in caso di tempo nuvoloso, la partecipazione è libera.

Prenotazione obbligatoria solo per le scolaresche (fino ad esaurimento posti disponibili) via WhatsApp al 348 552 0554 o astroperinaldo@gmail.com