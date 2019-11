70° Festival di Sanremo: ascolta i 20 brani in gara per la finalissima di Sanremo Giovani del 19 dicembre

Si avvicina sempre di più la finalissima di Sanremo Giovani in programma il prossimo 19 dicembre in diretta su Rai1. Il format già collaudato lo scorso anno assegnerà i 5 posti in palio per il 70° Festival di Sanremo e che andranno ad aggiungersi ai 2 provenienti da Area Sanremo e al vincitore di Sanremo Young.

Nelle scorse ore la Rai ha pubblicato sul sito ufficiale di Sanremo Giovani non solo i nomi, ma anche tutti i brani in gara che sono quindi ascoltabili per dare loro la massima visibilità.

Ascolta le canzoni cliccando sul titolo:

Ainé “Van Gogh”

Avincola “Un Rider”

Devil A “Disordine”

Eugenio in via di Gioia “Tsunami”

Fadi “Due Noi”

Fasma “Per sentirmi vivo”

Federica Abbate “I sogni prima di dormire”

Giulia Mutti “Romanzo cattivo”

Jefeo “Un due tre stella”

Leo Gassmann “Va bene così”

Libero “La casa del vento”

Marco Sentieri “Billy Blu”