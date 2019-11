Come rendere il gonfiore addominale solo un ricordo

Il gonfiore addominale è una problematica che interessa tantissime persone. Le cause sono varie e in molti casi non si tratta di vere e proprie patologie. Spesso infatti è la normale routine quotidiana che ci porta a non riuscire a digerire al meglio, per motivazioni varie. Molte ore di lavoro logorante, lo stress quotidiano, i pasti consumati nei fast food, un’alimentazione del tutto sbilanciata a favore di grassi e carboidrati, tutte queste concause si possono presentare contemporaneamente, causando una serie di piccoli fastidi.

I sintomi

Lo si chiama gonfiore addominale ed è correlato alla sensazione di avere aria nella pancia . Si tratta di un problema correlato alla scarsa velocità di transito intestinale, che causa la fermentazione del cibo che stiamo digerendo. A lungo andare il ventre si tende, si presentano flatulenze, addirittura in alcuni casi l’addome diviene più largo, causando l’impossibilità di indossare abiti troppo attillati. Chiaramente i sintomi possono essere più o meno severi a seconda dei casi; inoltre per molte persone si tratta di un problema saltuario, mentre altre lo avvertono ogni giorno, soprattutto dopo i pasti.

Le intolleranze alimentari

Il gonfiore addominale può essere un campanello d’allarme dovuto alle intolleranze alimentari . Soprattutto la celiachia e l’intolleranza al lattosio possono causare questo tipo di problema, ma lo manifesta anche chi è intollerante ad altri alimenti, come ad esempio la frutta a guscio o alcuni amidi. Se il gonfiore è decisamente severo e si presenta con una buona regolarità, anche ogni giorno, è consigliabile recarsi dal medico di famiglia, che potrebbe sottoporci ad alcuni esami diagnostici per valutare la presenza di allergie o intolleranze. In questi casi eliminare completamente l’alimento a cui si è intolleranti o allergici risolve il problema alla radice.

Non solo intolleranze: attenzione alla digestione

La presenza di difficoltà digestive non è però sempre correlata a vere e proprie patologie. Molti le manifestano dopo una giornata di lavoro molto pesante, un pasto decisamente ricco o in situazioni di stress e di alimentazione sbilanciata. Purtroppo sono numerosi coloro che ogni giorno pranzano in una mensa, o in un fast food; in questi luoghi l’utilizzo di grassi è sempre eccessivo, così come la facilità per chi vi pranza ad indulgere in alimenti spazzatura. La digestione diviene più lenta e si creano gas intestinali: il risultato è il gonfiore addominale, da lieve a severo a seconda dei casi e delle situazioni specifiche.

Limitare il gas con un’alimentazione corretta