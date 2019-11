Black friday con Voyage Privé: I 10 migliori consigli prima di un viaggio

Sia che tu sia un esperto di viaggi sia che tu sia alle prime esperienze, molti incidenti di viaggio possono essere evitati rispettando questi 10 consigli e buone prassi che abbiamo raccolto in questo articolo. Scopri le offerte di viaggio del Black Friday di Voyage Privé e tieni a mente le cose importanti che renderanno il tuo viaggio molto più facile.

1) Essere flessibili

Sicuramente è una situazione spiacevole, ma un ritardo - soprattutto in aeroporto - può essere causa di grande stress. La pazienza è estremamente importante, soprattutto quando si viaggia, ed è fondamentale tenere a mente che un contrattempo può essere sempre dietro l'angolo - ma pensiamo positivo: a tutto c'è una soluzione!

2) Fare una lista

Circa una settimana prima di ogni viaggio, fare un elenco scritto di tutto ciò che si vuole portare con sè. Magari la prima lista sarà piena di cose superflue, ma rielaborandola il giorno dopo sarà possibile avere una base per fare la valigia in velocità e senza dimenticare nulla.

3) Imparare frasi comuni della lingua locale

Che sia un Paese europeo o uno più esotico, un semplice "Per favore", "Grazie" e "Mi scusi" nella lingua locale può essere un notevole vantaggio, oltre che una forma di rispetto nei confronti della popolazione locale. E chissà che non ci si appassioni alla lingua e si voglia approfondire il vocabolario...

4) Acquistare sempre un'assicurazione di viaggio

Vedere le altre offerte del Black Friday ha portato a prenotare una vacanza da sogno ad un prezzo incredibile. Ma attenzione: un'emergenza medica non coperta può far lievitare esponenzialmente il costo delle ferie. Per questo motivo è sempre consigliabile acquistare un'assicurazione di viaggio. Non scherziamo con la salute... in tutti i sensi.

5) Avere con sè le fotocopie dei documenti importanti

Può accadere a chiunque: nella frenesia di visitare una città, frugando nella borsa per cercare il cellulare per scattare una foto, ecco che la carta d'identità o il passaporto cadono per terra senza che ce ne accorgiamo o, ancora peggio, siamo vittime di un furto. In questi casi il rientro senza un documento di riconoscimento può diventare davvero problematico. Ecco quindi che una fotocopia può letteralmente salvarci da una situazione molto spiacevole.

6) Mettere elettronica, farmaci, spazzolino e biancheria intima nel bagaglio a mano

Questi oggetti importanti devono sempre essere inseriti nel bagaglio a mano. Se il bagaglio in stiva dovesse venire smarrito o arrivare con qualche giorno di ritardo infatti, avere questi oggetti a portata di mano ti farà risparmiare tempo e denaro.

7) Rimanere idratati in volo

Quando si viaggia in aereo - soprattutto sui voli a lungo raggio - è molto facile disidratarsi. Restare idratati non solo fa bene alla salute, ma rende più facile superare il jet lag.

8) Attenzione al WIFI pubblico gratuito

Il WiFi pubblico è sicuramente un'invenzione geniale che ci permette di comunicare - quasi - ovunque con amici e parenti ed inviare in tempo reale foto e video di posti mozzafiato, ma attenzione! Cercate di evitare - se non strettamente necessario - l'accesso a conti bancari o l'inserimento di password mentre utilizzate il WIFI pubblico, come ad esempio in un aeroporto.

9) Avvisare la banca dei piani di viaggio

Questa è una buona abitudine da seguire se non si desidera che la società della tua carta di credito o direttamente la tua banca blocchino la tua carta mentre sei all'estero a causa di attività "anomale".

10) Mantenere una mente aperta

Ed ecco l'ultimo consiglio e forse quello più importante: mantenere una mente aperta, dovunque vai e con chiunque vai. Si sa che viaggiare apre nuovi orizzonti e permette di vivere esperienze che difficilmente si potrebbero vivere stando a casa. Entrare in contatto con popolazioni a volte totalmente diverse da noi, può essere anche uno shock. Per questo motivo, prima di iniziare un viaggio, è necessario prepararsi alla nuova avventura, informarsi - almeno in linea generale - su ciò a cui si sta andando incontro e, per i più ansiosi, documentarsi su quelli che potrebbero essere i pericoli e i rischi più probabili, con relativa soluzione ovviamente.

Grazie a questi 10 consigli, viaggiare risulterà sicuramente più facile e non rimane quindi che augurarvi una buona permanenza ovunque voi andiate!