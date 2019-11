Violento temporale e forte pioggia per un'ora sulla provincia: a Sanremo manca la corrente per 20 minuti

Un violento acquazzone si è abbattuto tra le 18 e le 19 sulla nostra provincia, come accaduto ieri a macchia di leopardo. Un temporale si è abbattuto in particolare sulla zona di Sanremo, dove per diversi minuti è mancata la corrente elettrica.

In particolare il buio più totale è sceso sulla Pigna, il centro storico di Sanremo, mentre la forte pioggia ha creato qualche problema alla viabilità, visto che molte strade si sono ridotte a veri e propri torrenti. Sono scesi tra i 10 ed i 15 millimetri di pioggia con le località più colpite che sono risultate: Ventimiglia, Sanremo, Dolcedo e Pontedassio

Al momento non vengono segnalati danni e la perturbazione sembra essere transitata. Ricordiamo che, come annunciato oggi dalla Protezione Civile è stato emanato lo stato di 'Allerta meteo giallo' per piogge diffuse e temporali. Sulla nostra provincia l'allerta è scattata alle 16 ed andrà avanti fino alle 8 di domani, per i bacini piccoli e medi. Sul Centro-Levante scatterà ugualmente alle 16 di oggi ma diventerà arancio dalle 18.

Nelle ultime ore l’instabilità ha provocato fenomeni temporaleschi con grandine che hanno interessato anche la provincia di Imperia. Inoltre, intorno alle 10 di oggi, una serie di trombe marine si sono formate davanti alla costa genovese.

Saranno possibili rovesci e temporali forti e organizzati sulla nostra provincia, mentre sul centro Levante i fenomeni potranno avere il carattere della persistenza. Da segnalare il rinforzo dei venti e, dal pomeriggio di domani, l’aumento del mare con moto ondoso fino ad agitato. Le precipitazioni più intense si potranno verificare fino al primo mattino di domani, ma a seguire permarranno condizioni di instabilità soprattutto sul Centro Levante.

Infine, per quanto riguarda le temperature, la scorsa notte, in alcune stazioni dell'interno della regione si siano registrati valori sottozero: tra queste -1 a Poggio Fearza (Montegrosso Pian Latte). Sotto le previsioni nel dettaglio.

OGGI: una nuova perturbazione atlantica determina precipitazioni diffuse dal pomeriggio, anche a carttere di rovescio o temporale. Previste intensità di pioggia moderate su A, B, C, E, quantitativi significativi su B, D, E, elevati su C. Alta probabilità di temporali forti e organizzati su A, D, anche persistenti su B, C, E. Venti in rinforzo da Nord, Nord-Ovest su D e parte occidentale di B con possibili raffiche in serata fino 40-50 km/h, forti da Sud-Est su C, E e parte orientale di B con possibili raffiche in serata fino a 60-70 km/h.

DOMANI: fino al primo mattino ancora alta probabilità di temporali forti e organizzati su A, D, anche persistenti su B, C, E. Successivamente permangono condizioni di instabilità con possibili temporali forti o organizzati, in particolare su B, C, E. Previste intensità di pioggia moderate su A, B, C, E, quantitativi significativi su B, D, E, elevati su C. Venti forti da Sud-Ovest su A e dalla sera su C con possibili raffiche fino a 50-60 km/h. Dal pomeriggio mare in aumento fino ad agitato su C e localmente su A.

SABATO: la formazione di un minimo depressionario sul Mar di Corsica determina nuove condizioni instabili con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale che localmente potranno assumere intensità forte su C.