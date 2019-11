Imperia: cetaceo morto spiaggiato alla 'Galeazza', sul posto Capitaneria di Porto e Asl (Foto)

Triste sorpresa questa mattina nella zona della 'Galeazza' a Imperia. Alcuni passanti hanno notato la presenza di un grosso cetaceo (un globicefalo femmina cucciolo di circa 2 metri e mezzo) sulla spiaggia e hanno subito chiesto l'intervento della Capitaneria di Porto.

Una volta sul posto gli uomini della Guardia Costiera non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'animale e contattare l'Asl per la rimozione del corpo. Sul posto anche molti curiosi che, dalla strada, hanno osservato il lungo cetaceo spiaggiato.