Cervo: scattate questa mattina le prove tecniche dell'esercitazione ‘Vardirex’ (foto e video)

Questa mattina presso la spiaggia del Pilone di Cervo si sono svolte le prove tecniche dell’esercitazione denominata ‘Vardirex’ che si svolgerà domani mattina.

Nel corso dell’addestramento verranno simulate situazioni emergenziali complesse dovute a scosse sismiche, condizioni metereologiche particolarmente avverse, alluvioni, smottamenti e frane: ciò richiederà l'intervento immediato dei soccorsi che giungeranno via terra e via mare.

Questo tipo di prova è finalizzata al ripristino delle normalità a seguito di eventi calamitosi che verranno simulati, in particolare, negli abitati di Cervo, Taggia, Diano Castello e Montanaso Lombardo. L'obiettivo è di testare la risposta sul campo da parte degli organi competenti in caso di allertamento per pubbliche calamità che colpiscono il territorio.

Partecipano alla dimostrazione gli uomini e le donne della Sanità Alpina che operano come volontari per l’Ospedale da Campo ANA e per le Squadre Sanitarie, sono impegnati fianco a fianco, come un’unica realtà, assieme ai logisti, agli specialisti della Protezione Civile locale e nazionale.



(Reportage a cura di Marcello Nan)