Sanremo: il Centro Operativo Comunale dice addio al Palafiori, sarà trasferito al piano terra di Palazzo Bellevue

Cambia casa il COC, il Centro Operativo Comunale che viene allestito ogni qualvolta dalla Regione viene emanata l’allerta meteo ‘arancio’ o superiore. Addio al Palafiori, sarà ospitato al piano terra di Palazzo Bellevue, all’interno del nuovo ufficio di Protezione Civile, proprio di fronte alla Sala Giunta che, in caso di situazione di emergenza, avrebbe la funzione di sala riunioni.

Negli anni si è verificato che il COC al Palafiori era una sorta di ‘scatola vuota’ oltre a spiacevoli episodi che hanno visto il furto di impianti radio e altri sistemi. C’era poi il problema dei sistemi informatici che, non essendo utilizzati per lunghi periodi di tempo a COC inattivo, rimanevano fermi e, quindi, non aggiornati. Meglio, quindi, spostare il tutto all’interno della ‘casa’ comunale e all’interno di un ufficio sempre attivo.