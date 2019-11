Sanremo: domenica scorsa la Santa Messa a suffragio dei soci scomparsi del Lions Club Sanremo Host (foto)

Domenica 3 novembre, nella Chiesa dei Frati Cappuccini, è stata celebrata una Santa Messa a suffragio dei soci scomparsi del Lions Club Sanremo Host e di tutti i soci Lions del Mondo. Ha concelebrato la Santa Messa, il Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo S.E. Mons. Antonio Suetta e padre Andrea, il Superiore dei frati Cappuccini.



Il Maestro Mario Massa, ha animato la celebrazione religiosa, suonando all'antico organo della chiesa e diretto il coro composto da oltre 20 cantori. Numerosi i soci del Lions Club Sanremo Host presenti, guidati dal Presidente Roberto Pecchinino. Prima della lettura della preghiera dei Lions, il Presidente ha ricordato i due soci Lions del club sanremese, scomparsi nel 2019 il dott. Carlo Gastaldi e l'ex notaio Alberto Suetta, è stato ricordato anche il 1° Vice-Governatore del Distretto 108 Ia3 il dott. Felice Rota, noto medico di Cairo Montenotte, morto inaspettatamente il 30 ottobre a soli 72 anni, colto da un improvviso malore, mentre si trovava in casa.



Al termine della S.Messa, il Presidente Pecchinino ha consegnato a nome del Consiglio Direttivo e dei soci il guidoncino del Club, a Padre Andrea e ha confermato a S.E. Mons. Antonio Suetta, il proseguimento del service benefico "Portiamo un ammalato a Lourdes" anche per l'anno 2020, sostenendo le spese di viaggio, per portare un ammalato indigente al pellegrinaggio, che ogni anno l'ufficio "Pellegrinaggi della Diocesi", organizza per gli ammalati, alla grotta di Lourdes.