Imperia: il Comandante della Guardia Costiera Semeraro insieme al Generale Bellacicco (Foto)

Nel corso della giornata odierna il Vice Comandante delle Truppe Alpine dell’Esercito, Generale di Divisione Marcello Bellacicco, ha fatto visita alla Capitaneria di porto di Imperia.

Accolto dal Capo del Compartimento marittimo, Capitano di Fregata Giuseppe Semeraro, il Generale Bellacicco, presente in città in occasione dell’esercitazione di Protezione Civile ‘Vardirex 2019’, ha incontrato il personale della Capitaneria per portare il proprio saluto agli uomini e alle donne della Guardia Costiera e per esprimere particolare apprezzamento per l’attività da questi svolta in un territorio di particolare pregio come quello imperiese.

ll Generale Bellacicco, dopo aver ringraziato per l’opportunità della visita, ha colto l’occasione per conoscere la realtà operativa della Capitaneria definendola una “realtà magnifica per la comunità imperiese” e sottolineandone l’affidabilità “in ogni momento e per ogni evenienza”. In ricordo della visita, il Generale ha lasciato una dedica sul Diario Storico tenuto dalla Capitaneria, manifestando a tutto il personale il suo auspicio “di future fortune”.