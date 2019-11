Dal 1° dicembre con le luminarie si ‘accenderà’ il Natale su Taggia, l'assessore Dumarte "Rinnoviamo l'appello a collaborare"

Il 1° dicembre è prevista l’accensione delle luminarie su Arma di Taggia, Levà e Taggia. In questi giorni è stato affidato il servizio alla ditta “Luminarie Casassa” di Campomorone (Genova). Si tratta della stessa impresa installatrice che ha operato l’anno scorso. Quest’anno l’amministrazione comunale ha impiegato alcune risorse economiche in più rispetto a quanto visto nel 2018.

“La scelta e l’affidamento dell’installazione delle luminarie passa da un lavoro di analisi fatto dalla sottoscritta insieme all’assessore Chiara Cerri. - ci spiega Barbara Dumarte, assessore al turismo e manifestazioni - Abbiamo fatto diverse valutazioni per capire quali migliorie potessimo adottare. Posso anticipare che agiremo in particolare sul lungomare ma ci sarà anche una sorpresa su Villa Boselli. Rimangono confermate la copertura su tutte le zone già viste l’anno scorso. Abbiamo scelto addobbi e scritte che richiameranno fortemente lo spirito natalizio”.



“Crediamo fermamente nell’importanza del Natale e nel saper offrire un’immagine adeguata al periodo. Le luminarie aiuteranno a donare un’atmosfera migliore ma come sempre saranno i cittadini a svolgere il ruolo più importante. Infatti, così come visto negli ultimi due anni, abbiamo già ricevuto la disponibilità di numerose vie, attraverso le attività commerciali ed i residenti, ad addobbare gli spazi pubblici. - conclude l’assessore Dumarte - Quindi a nome dell’amministrazione mi rivolgo alla Comunità rinnovando l’appello a collaborare: un gesto semplice come addobbare il proprio terrazzo contribuirà a rendere ancora più magica l’atmosfera natalizia nelle vie del nostro comune. Questo spirito d’unione sarà ancora una volta il più bel regalo che potremo ricevere”.