Bordighera: 'Plastic free challenge', la Giunta approva l'acquisto di borracce per gli alunni delle scuole

La Giunta comunale di Bordighera ha approvato l’iniziativa per eliminare le bottiglie di plastica dalle scuole, acquistando borracce di alluminio, destinate agli alunni dei plessi scolastici ma anche ai dipendenti delle scuole, ai dipendenti ed ai Consiglieri comunali.

Il progetto sarà attuato in due fasi: la prima riguarderà le scuole dell’infanzia e le Primarie, interessando circa 700 persone tra alunni, docenti e personale Ata: la seconda sarà per le Secondarie di primo e secondo grado, che interessa 1.200 persone, includendo anche dipendenti comunali e consiglieri.

Il Comune acquisterà circa 1.200 borracce da 750 ml e 700 da 400 ml, per un costo complessivo di 4.270 euro. Un nuovo passo dell’Amministrazione comunale bordigotta verso una città sempre più ‘green’ ed attenta all’ambiente, visto che le finalità istituzionali del Comune riguardano anche la conservazione e la promozione delle risorse naturali.

L’Amministrazione, infatti, ha da tempo assunto una posizione di condivisione, verso l’iniziativa promossa dal Ministero dell’Ambiente denominata ‘Plastic free challenge’ e si è posta una serie di obiettivi come: ridurre la produzione dei rifiuti e l’impatto ambientale degli stessi, incrementare e valorizzare la differenziata, diminuendo la percentuale di indifferenziato, rendere più economico lo smaltimento dei rifiuti, diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili ed orientare e sensibilizzare la comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale.