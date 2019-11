Bordighera: 200mila euro di investimento per rifare i sotto servizi e la pavimentazione di Borghetto San Nicolò

Verranno rifatti i sotto servizi e la pavimentazione del centro storico di Borghetto San Nicolò, popolosa frazione di Bordighera. La decisione è stata presa dall’Amministrazione comunale della città delle palme, che ha approvato il progetto e lo studio di fattibilità tecnico-economica dell’importante intervento, da tempo atteso dai residenti.

Il progetto è stato redatto dall’ufficio tecnico e la spesa finale per le casse del Comune sarà di 193mila euro. I lavori si svolgeranno in zone che sono vincolate sul piano paesaggistico e per questo dovranno avere le autorizzazioni da parte della Soprintendenza Archeologica della regione.

Si tratta di lavori che serviranno ad ammodernare tubazioni dell’acqua, corrente elettrica e telefonia della frazione di Bordighera. Nel progetto è prevista la riqualificazione della pavimentazione.