Sanremo: polemiche sulla pista di atletica, Gianfranco Adami della Sanremo Sport & Tourism risponde alle affermazioni della As Foce

Cogliamo l’occasione dell’articolo uscito il 1 novembre, circa la polemica sollevata dall’As Foce, nella persona del prof. Bertellotti, in relazione ai costi per l’utilizzo della pista di atletica di Sanremo. Questa risposta non vuole assolutamente sollevare ulteriori polemiche o innescare dibattiti tra società sportive, non fa parte del nostro DNA, però riteniamo doveroso e necessario un chiarimento a tutti i cittadini, agli sportivi e, soprattutto, al Direttivo della As Foce ed alle numerose famiglie dei bambini e ragazzi che affidano i propri figli alla As Foce per svolgere l’attività sportiva e che adesso, stando alle parole scritte, si vedrebbero danneggiati e costretti a portare i loro ragazzi in trasferta ad Imperia. Prima di tutto è bene presentarci, in modo che tutti sappiano chi sono i privati che hanno l’obiettivo di lucrare sull’impianto sportivo” .

Chi oggi ha la gestione della pista di atletica è un’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata Sanremo Sport & Tourism costituita a sua volta da quattro Società Sportive operanti sul territorio comunale e precisamente: l’Asd Pro San Pietro Sanremo, l’Asd Atletica Sanremo, l’Asd Sanremo Rugby e la Asd Polisportiva Integrabili. Fanno quindi parte dell’ASD Sanremo Sport & Tourism due società sportive operanti nella disciplina dell’atletica leggera, una di rugby ed una polisportiva che si occupa di coinvolgere in diverse discipline sportive atleti con disabilità. La storia di queste associazioni e le persone che le compongono sono note al mondo sportivo e quindi non si ritiene necessario elencarle. Queste associazioni si sono riunite 'naturalmente', dando ufficialità a quanto già operavano disgiuntamente da sempre: obiettivi comuni, collaborazione tra loro, organizzazione di manifestazioni sportive, promozione dell’attività sportiva, divulgazione dell’attività sportiva come 'stile di vita' prima ancora che come 'attività agonistica' in senso stretto".

"Ora si elencano i passaggi che hanno interessato la gestione della pista di atletica.

L’assegnazione da parte del Comune di Sanremo deriva da diversi passaggi che iniziano nel 2016 con una prima “indagine ricognitoria” rivolta alle società sportive locali eventualmente interessate alla gestione ed alla contestuale valorizzazione della nuova pista di atletica. Nel 2019, dopo qualche anno di affidamento alla Cooperativa Vitruvio, il Comune ha pubblicato un bando pubblico ufficiale con una richiesta di 'Manifestazione di Interesse' per la gestione della struttura e, in tale documento, erano già contenute tutte le clausole (diritti e doveri) poi contenute nel successivo bando di affidamento a cui il gestore si sarebbe dovuto attenere. Le varie società sportive che, di fatto, utilizzavano già la struttura si sono riunite in una nuova Associazione Sportiva con una finalità comune di gestire la nuova struttura sportiva, potenziandola nel tempo, valorizzandola, facendola diventare un 'fiore all’occhiello' della proposta sportivo-turistica di Sanremo. L’As Foce, nonostante diversi tentativi di coinvolgimento, per sua scelta, ha preferito non aderire a tale 'sodalizio' partecipando comunque da sola alla 'Manifestazione di Interesse' pubblicata dal Comune. Dopo la pubblicazione della 'Manifestazione di Interesse', avendo ricevuto partecipazione al bando, il Comune ha pubblicato la 'gara' vera e propria per l’affidamento della struttura che è stata assegnata, appunto, alla Asd Sanremo Sport & Tourism".

"Tutta questa cronistoria, presumo noiosa, è stata necessaria ricordarla per fare chiarezza e ricordare i passaggi che oggi hanno portato l’Asd Sanremo Sport & Tourism a gestire la pista di Atletica. Nel bando di affidamento sono previsti tutti gli adempimenti ed oneri a carico del gestore che, per completezza di informazione, si elencano sinteticamente: un canone annuo di affidamento da corrispondere al Comune di Sanremo, l’onere di tutte le manutenzioni ed interventi ordinari, l’onere dell’apertura, chiusura e custodia dell’impianto, la pulizia, lo sfalcio del prato, la stipula di polizze fidejussorie e polizze di assicurazione contro incendio e di assicurazione per danni a terzi, tassa sui rifiuti solidi e urbani, in cambio il gestore, da bando, ha la possibilità di richiedere un contributo agli utilizzatori quale rimborso per il ritorno delle spese previste fissando delle soglie massime oltre le quali non si può andare".