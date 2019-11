Imperia: pericoloso gradino sulla sede stradale in Via San Pio da Pietrelcina, la segnalazione di un residente

“Da tempo in Via San Pio da Pietrelcina, nel quartiere di Castelvecchio, esiste un pericoloso gradino sulla sede stradale in prossimità del Civico 40. La cosa era già stata segnalata, sono intervenuti gli operai del comune mettendo solo della cartellonistica stradale di pericolo generico che è rimasta in loco per una decina di giorni, poi sparita nel nulla e di lavori neanche l’ombra. Adesso la cosa ancora più pericolosa, è che si sta formando una buca prima di questo scalino. Spero che il Comune di Imperia a questo giro prenda dei provvedimenti e venga a mettere la strada in sicurezza prima che qualche motociclista si faccia del male seriamente.

Gino Boffa”.