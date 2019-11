Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 7 a domenica 10 novembre in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 7 NOVEMBRE

SANREMO

17.00. ‘Mozart in Francia’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Vladimir Verbitsky con Elisso Gogibedashvili al violino (16 euro). Teatro dell’Opera del Casinò (più info)

18.00. Concerto per beneficenza a cura del Rotary Club Sanremo. Marina Remaggi al fortepiano (un pianoforte storico) e Julien Fourrier al violino, si esibiranno con alcuni brani di Mozart, Schubert e Chopin (10 euro con ricavato devoluto alla Rotary Foundation per l'acquisto dei vaccini contro la poliomielite). Teatro dell’Opera del Casinò

VENTIMIGLIA

12.00. Cerimonia di donazione mezzo disabili all’associazione Spes. Segue piccolo buffet offerto dall’Associazione. Chiostro di S. Agostino



16.00. Presentazione libro ‘Vivi e lascia morire’ di Luca Perrone con accompagnamento musicale. Dialoga con l’autore Piero Fullone. Biblioteca Aprosiana, piazza Ettore e Marco Bassi 1, ingresso libero



16.00. Per il ciclo conferenze ‘Il Confine: Limite ed Opportunità’, Giulio Montinari interviene sul tema ‘Quando i crinali erano vie: pastorizia, nomadismo e sfruttamento delle vie interne nel Ponente ligure tra età del Ferro e Medioevo. Antiquarium, Area Archeologica di Nervia, Corso Genova 134, ingresso libero



BORDIGHERA



21.00. Incontro con lo sportello d'ascolto Noi4You sul tema della famiglia e dei rapporti tra ‘Fratelli e sorelle. Odio o Amore?’. Sala riunioni della C.R.I.

TAGGIA ARMA



21.00-23.00. Corso di Primo Soccorso gratuito organizzato dalla Croce Verde Arma Taggia presso la sede centrale della pubblica assistenza, in via Aurelia Ponente 48 (martedì e giovedì sino al 12 novembre 2019), info 0184 43432

ENTROTERRA

CHIUSAVECCHIA

20.00. Celebrazione dell’amicizia tra la città di Friedrichshafen e Imperia con menù proposto dagli chef tedeschi Helmut e Heidi Feuerlein (45 euro). Ristorante sopra la Cantina dell’Azienda Agricola Ramoino a Sarola, info 333 678 1228

FRANCIA

CAGNES SUR MER

10.00-19.00. ‘Salon du Palais Gourmand’: Tour de France gastronomico per scoprire, assaggiare, confrontare o acquistare le diverse specialità regionali. Hippodrome de la Côte d'Azur, fino all’11 novembre (più info)

MONACO

11.30-19.00. 4a edizione del The Festival For The Earth, forum internazionale sulle tematiche ambientali, a cura della società MBRart, con il sostegno della Fondazione Prince Albert II. Museo Oceanografico di Monaco, ingresso libero (il programma a questo link)

11.00-23.00. Luna Park al Porto Hercule fino al 19 novembre (dalla domenica al giovedì h 11/23, venerdì e sabato e il 31 ottobre fino a mezzanotte, giovedì 18 novembre fino all'una del mattino)

14.00-21.00. Monaco International Clubbing Show (MICS): 10° Salone professionale degli operatori del settore dei club, bar, ristoranti e spiagge. Grimaldi Forum Monaco (più info)

19.00. Nell'ambito di Imprévus, l’Atelier des Ballets de Monte-Carlo apre i battenti al pubblico. Avenue Paul Doumer 5 (più info)

20.30. ‘Il ritratto di Dorian Gray’: rappresentazione teatrale di Oscar Wilde. Théâtre des Muses. Boulevard du Jardin Exotique (info)

20.30. ‘Stazione Buona Notizia’: rappresentazione dell’opera di Benjamin Auray per la regia di Didier Brengarth. Théâtre Princesse Grace (più info)



VENERDI’ 8 NOVEMBRE

SANREMO

10.00-22.00. 4a edizione del The Festival For The Earth, forum internazionale sulle tematiche ambientali, a cura della società MBRart. Villa Nobel, ingresso libero, anche domani (il programma a questo link)

12.00-23.00. Finale di Area Sanremo 2019: audizioni dei 65 finalisti. Teatro dell’Opera del Casinò (più info)

16.30. Per l’Unitre Sanremo, incontro con il Prof. Giovanni Peirone sul tema ‘I fumetti, Un approccio alla nona arte. Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue, ingresso libero

18.00. Incontro a cura della Società Italiana dei Francesisti sezione di Sanremo nell'ambito del programma Cafè Philo. Discussione libera. Partecipa il Dott. Julien Simonpieri, insegnante di lingua francese. Bar L & G, Piazza Borea d'Olmo 1, ingresso libero

18.00. Concerto per beneficenza a cura del Rotary Club Sanremo. Marina Remaggi al fortepiano (un pianoforte storico) e Julien Fourrier al violino, si esibiranno con alcuni brani di Mozart, Schubert e Chopin (10 euro con ricavato devoluto alla Rotary Foundation per l'acquisto dei vaccini contro la poliomielite). Teatro dell’Opera del Casinò



21.15. ‘L’altra metà del Tour’: concerto di Francesco Renga al teatro Ariston (più info)

22.30. Il Venerdì notte targato ‘Malamia’: il dj Junior Biscochito apre la serata con salsa e bachata. All’1 D.One direttamente da Ibizia, con tracce hip-hop, dance e reggaeton. Victory Morgana Bay

IMPERIA

9.00-12.30. Apertura straordinaria al pubblico della Villa Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli

9.00-21.00. 19a Edizione di Olioliva. Festa dell'Olio: gustosa passeggiata di tre giorni fra i sapori e profumi della Riviera dei Fiori in una manifestazione che accoglie i prodotti e le atmosfere dell’entroterra della Liguria. Luoghi vari, fino al 10 novembre (il programma a questo link)

10.00-19.00. ‘Memorie e curiosità onegliesi’: Mostra fotografica a cura del Comitato San Giovanni. Biblioteca Civica ‘L. Lagorio’

15.30-17.00. Per l’Università Popolare dell’Età Libera, Ciclo ‘Il mondo incantato’: Tommaso Lupi interviene sul tema ‘Elettra e le donne nella tragedia greca’. Sede Auser Filo d’Argento, Salita Padri Minimi

16.00-19.00. Apertura al pubblico del M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea di Imperia per il mese di ottobre, info 0183 287927



17.30. Incontro dal titolo ‘Il falso e il vero nella rete. Fake news: come evitarle’ con relatrice Gabriela Jacomella, giornalista. Conduce Federica Novelli, Presidente dell’Associazione ‘Genitori attivi’. A cura dell’associazione culturale ApertaMente. Auditorium del Museo navale via Scarincio 9, ingresso libero

21.00. Incontro con Leo Lagorio ed il suo libro ‘Celeste’. Libreria Ragazzi, via Amendola 24



OSPEDALETTI



21.00. Incontro sul tema ‘Nuovo Ospedale unico a Taggia – Cosa cambia per Ospedaletti’ con la partecipazione dell’Assessore alla Sanità della Regione Sonia Viale. La Piccola, partecipazione libera

ENTROTERRA

DOLCEACQUA



17.30-19.30. Lezione interattiva teorico-pratica sulle manovre di disostruzione pediatrica e prevenzione degli incidenti. Sala Polivalente (sotto ex Asilo), ingresso dal Piazzale San Filippo

FRANCIA

CAGNES SUR MER

10.00-19.00. ‘Salon du Palais Gourmand’: Tour de France gastronomico per scoprire, assaggiare, confrontare o acquistare le diverse specialità regionali. Hippodrome de la Côte d'Azur, fino all’11 novembre (più info)

MONACO

11.00-24.00. Luna Park al Porto Hercule fino al 19 novembre (dalla domenica al giovedì h 11/23, venerdì e sabato e il 31 ottobre fino a mezzanotte, giovedì 18 novembre fino all'una del mattino)

19.00. Concerto con Marco Vezzoso duetto (jazz lounge). Mediateca di Monaco, Biblioteca Louis Notari (info)

20.30. ‘Il ritratto di Dorian Gray’: rappresentazione teatrale di Oscar Wilde. Théâtre des Muses. Boulevard du Jardin Exotique (info)

20.30. One man show di Laurent Gerra. Opera di Monte-Carlo, Salle Garnier (più info)



SABATO 9 NOVEMBRE

SANREMO

10.00-23.00. 4a edizione del The Festival For The Earth, forum internazionale sulle tematiche ambientali, a cura della società MBRart. Villa Nobel, ingresso libero (il programma a questo link)

10.00. ‘The Mall Sanremo Golf Cup’ (1a edizione): 18 buche – Stableford – 3 categorie. Circolo Golf degli Ulivi (i dettagli a questo link)

15.00. Finale di Area Sanremo 2019: comunicazione degli otto vincitori. Teatro dell’Opera del Casinò (più info)

23.00. Per ‘Season of Wonders’, serata animata da Stefano Riva e Andreino Mazzia con una tracklist dance&disco. Victory Morgana Bay, info 0184 591620

IMPERIA



9.00-21.00. 19a Edizione di Olioliva. Festa dell'Olio: gustosa passeggiata di tre giorni fra i sapori e profumi della Riviera dei Fiori in una manifestazione che accoglie i prodotti e le atmosfere dell’entroterra della Liguria. Luoghi vari, fino al 10 novembre (il programma a questo link)

10.00-19.00. Apertura al pubblico del M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea di Imperia per il mese di ottobre, info 0183 287927 (h 10/13-16/19)

10.00-19.00. ‘Memorie e curiosità onegliesi’: Mostra fotografica a cura del Comitato San Giovanni. Biblioteca Civica ‘L. Lagorio’

11.00. ‘Imperia terra dell’olio’, presentazione della campagna di promozione olivicola e vinicola della Regione Liguria. Sala Consiliare del Comune



13.00. Escursione crepuscolare tra Rollo e Andoraco con le guide ambientali escursionistiche di Ponente Experience (10 euro). Ritrovo ad Imperia o alle 13,15 ad Andora, info 338 7718703

21.00. Musica live di Damiano Della Torre con Massimo Serra alla batteria. Auditorium della Camera di Commercio (parte dell’incasso a favore degli Istituti scolastici per l’acquisto di matriale scolastico), info 347 4059559



21.15. ‘Portami su quello che canta-storia di un libro guerriero’: proiezione documentario sulla storia del processo allo psichiatra Giorgio Coda con la presenza in sala dei registi Marino Bronzino e Claudio Zucchellini. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni al numero 340 29 49698



VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Mercatino brocante: circa 50 bancarelle propongono porcellane artistiche, oggetti da collezione, vecchie argenterie, fantasiosi bijoux, piccolo antiquariato. Gardini pubblici (ogni 2° e 4° sabato del mese)



21.30. Musica live con il cantautore Sergio Pennavaria. Al Galeone, Via Dante Alighieri 22



VALLECROSIA



9.30. Incontro con tavola rotonda dal titolo ‘Proposte contro la solitudine degli anziani’ a cura della Scuola di Pace di Ventimiglia. Relatori: Fulvia Raimondo, Giuseppe Trucchi, Ciro Galasso, Marilena Piardi, Mabel Riolfo. Modera Fulvio Fellegara. Sala Polivalente, Via Cristoforo Colombo (Solettone)



BORDIGHERA



17.00. Vernissage della mostra ‘Petali’, collettiva allievi dell'Accademia. Sale dell'Accademia G.Balbo in Via Lamboglia 3, fino al 24 novembre (dal giovedì alla domenica, h 16/19)



TAGGIA



15.00-19.00. ‘Festa del Vino Novello’: apertura straordinaria degli spazi espositivi all'interno della nuova Stazione Ferroviaria con degustazione di ‘vino novello’ accompagnato da ‘Canestrelli di Taggia’ e ‘Castagnaccio’ (ad offerta libera). Sede del Museo Nazionale dei Trasporti nella Stazione ferroviaria, info 327 1723743

ENTROTERRA

CAMPOROSSO

8.00. Per il 12esimo Auto Moto Classic Intemelio, Premio ‘Martino Finotto 2019’ a cura degli Amici delle Auto e Moto d’epoca’. Centro Falcone (più info)

FRANCIA

CAGNES SUR MER

10.00-19.00. ‘Salon du Palais Gourmand’: Tour de France gastronomico per scoprire, assaggiare, confrontare o acquistare le diverse specialità regionali. Hippodrome de la Côte d'Azur, fino all’11 novembre (più info)

CANNES

21.00. NRJ Music Awards: incontro musicale delle più grandi stelle francesi e internazionali dell'anno con premiazione degli artisti per ogni categoria (evento su invito trasmesso in prima serata su TF1). Palais des Festivals et des Congrès (più info)

MONACO

11.00-24.00. Luna Park al Porto Hercule fino al 19 novembre (dalla domenica al giovedì h 11/23, venerdì e sabato e il 31 ottobre fino a mezzanotte, giovedì 18 novembre fino all'una del mattino)

20.30. ‘Il ritratto di Dorian Gray’: rappresentazione teatrale di Oscar Wilde. Théâtre des Muses. Boulevard du Jardin Exotique (info)

20.30. One man show di Laurent Gerra. Opera di Monte-Carlo, Salle Garnier (più info)



DOMENICA 10 NOVEMBRE

SANREMO



8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato Piazza in Eroi Sanremesi, Piazza San Siro, Piazza Muccioli



16.00. Incontro gratuito con la dottoressa Rita Vaccari sulla Meditazione. Libreria Giunti in via Roma, partecipazione libera

IMPERIA

9.00-20.00. 19a Edizione di Olioliva. Festa dell'Olio (ultimo giorno): gustosa passeggiata di tre giorni fra i sapori e profumi della Riviera dei Fiori in una manifestazione che accoglie i prodotti e le atmosfere dell’entroterra della Liguria. Luoghi vari (il programma a questo link)

10.00-19.00. ‘Memorie e curiosità onegliesi’: Mostra fotografica a cura del Comitato San Giovanni. Biblioteca Civica ‘L. Lagorio’

10.00. ‘Family Run’: corsa di 5 km non competitiva (10 euro). Ritrovo ed iscrizioni alla radice del Molo lungo di Oneglia

16.00-19.00. Apertura al pubblico del M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea di Imperia per il mese di ottobre, info 0183 287927

17.00. Conferenza dal titolo ‘Memorie onegliesi - Una passeggiata nel tempo’ con interventi di Maurizio Giordano, Nerina Neri Battistin, Francesco Vatteone. Sala Convegni Biblioteca Civica ‘L. Lagorio

21.00. Per la Stagione di Prosa e Musica, concerto di Max Manfredi, questa volta nelle vesti di drammaturgo e regista del suo particolarissimo ‘Faustus’, un’opera teatrale musicale in reading con lo stesso Max Manfredi in scena insieme a Marcello Stefanelli e Lorenza Saettone. Spazio di via Santa Lucia (8 euro), info 0183 0292222

VENTIMIGLIA

8.00. Per il 12esimo Auto Moto Classic Intemelio, Premio ‘Martino Finotto 2019’ a cura degli Amici delle Auto e Moto d’epoca’. Belvedere Resentello (più info)



8.30. Escursione con itinerario ad anello al villaggio medioevale di Peillon, a pochi chilometri da Nizza partendo da La Grave de Peille, con la Guida Ambientale Escursionistica AIGAE Antonella Piccone (10 euro). Ritrovo a Ventimiglia, info 391 1042608

SAN LORENZO AL MARE



21.00. ‘Petrolio’: spettacolo di e con Ulderico Pesce (12 euro). Sala Beckett del teatro dell’Albero, info 347 7302028



ENTROTERRA

MENDATICA



9.00. Per ‘I colori dell’autunno tra i monti e il mare’, escursione nel Bosco delle Navette. A cura della Cooperativa di Comunità Brigì e la Pro Loco di Mendatica (10 euro). Ritrovo a Upega, info 338 3045512

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. ‘Artigianarte’: mercatino dell’Artigianato e della Creatività sotto i portici medievali (ogni seconda domenica del mese)

FRANCIA

CAGNES SUR MER

10.00-19.00. ‘Salon du Palais Gourmand’: Tour de France gastronomico per scoprire, assaggiare, confrontare o acquistare le diverse specialità regionali. Hippodrome de la Côte d'Azur, fino all’11 novembre (più info)

MONACO

9.30. 43° Cross del Larvotto, organizzato dall'A.S. Monaco Athlétisme. Plage du Larvotto (più info)

11.00-23.00. Luna Park al Porto Hercule fino al 19 novembre (dalla domenica al giovedì h 11/23, venerdì e sabato e il 31 ottobre fino a mezzanotte, giovedì 18 novembre fino all'una del mattino)

14.30 & 17.00. ‘Il ritratto di Dorian Gray’: rappresentazione teatrale di Oscar Wilde. Théâtre des Muses. Boulevard du Jardin Exotique (info)

17.00. ‘Ancora un istante’ di Fabrice Roger-Lacan con Michèle Laroque, François Berléand, Lionel Abelanski e Vinnie Dargaud. Grimaldi Forum (info)

18.00. Proiezione del film ‘The Swan’ in occasione di ‘Tribute to Princess Grace’. Cinéma des Beaux-Arts

20.00. Cena di Gala organizzata in occasione di ‘Tribute to Princess Grace’ a sostegno di ‘the Princess Grace Foundation USA’. Hôtel Fairmont Monte Carlo





