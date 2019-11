La scrittrice sanremese Carlotta De Melas torna in libreria con 'L'isola dei fiori blu'

Carlotta De Melas torna in libreria con un libro di formazione, ricco d'avventura e forti emozioni 'L'isola dei fiori blu' (edizioni Watson).

E' il nono libro dell'autrice sanremese che, da anni, si dedica alla scrittura, alla promozione e organizzatrice di eventi culturali per i giovanissimi e attualmente all'insegnamento presso la scuola primaria.

La protagonista dell'Isola dei fiori blu è Ottavia, una diciassettenne introversa e abituata da una vita a sentirsi un pesce fuor d’acqua. Vittima di bullismo a causa della sua pelle scura e della sua timidezza, preferisce nascondere la solitudine e le angherie che è costretta a subire persino alla madre, la sua unica amica. Tuttavia, quando durante una festa la cattiveria dei suoi compagni supera limiti invalicabili, ecco che il suo castello di bugie crolla e nulla sembra essere in grado di salvarla dal cumulo di speranze infrante e sogni distrutti sotto i quali è sprofondata. A offrirle una via di fuga, e un’occasione di riscatto, è proprio Clara, la madre, che decide di far (ri)scoprire a Ottavia le sue radici, intraprendendo con lei un viaggio che le porterà nel paradiso indonesiano dell’Isola dei Draghi, terra di origine del padre che Ottavia non ha mai conosciuto, scomparso durante una guerra civile a pochi mesi dal suo concepimento.Una terra in cui cielo e terra, sogno e realtà, presente e passato si mescoleranno fino a diventare inscindibili.