Sanremo: incassi del Casinò, giudizio positivo di Liguria Popolare che chiedono una maggiore innovazione

I consiglieri comunali di Liguria Popolare a Sanremo, Sergio Tommasini e Giampiero Correnti, esprimono un giudizio tendenzialmente positivo sull’andamento dei proventi lordi dei giochi del Casino per ottobre 2019.

“In relazione allo stesso mese del 2018 – evidenziano i due Consiglieri - hanno registrato un incremento del 10,17%. In particolare rilevano il buon andamento dei giochi lavorati che registrano un incremento del 44,88% e la quella del settore Slot che ha incrementato del 5.97%, per ultimo, ma secondo noi il più apprezzabile, ossia l’incremento della clientela del 9.66% (sempre mese su mese). Queste constatazioni sui risultati degli incassi della Casino (che comunque sull'anno non cambiano la sostanza) ci inducono ad essere ancora più determinati a spingere l’Amministrazione comunale ad affrontare i problemi dei lavoratori in somministrazione e risolverli trasformando in tempo indeterminato il loro rapporto di lavoro visto che i dipendenti hanno maturato professionalità e conoscenza dei giochi, hanno permesso di ampliare l'offerta del Casino contribuendo alla riuscita dei grandi tornei di poker, hanno permesso di mantenere servizi alla clientela e il funzionamento di alcuni uffici in carenza di organico”.

I due Consiglieri chiedono anche all’Amministrazione di dotarsi, con le modalità che il CdA della Casino riterrà più opportune, di una governance manageriale, stabile, competente e capace di interpretare tutti i driver di innovazione del settore a livello internazionale. Infatti c'è bisogno di nuove figure professionali per cambiare il mix dei ricavi della casa da gioco e non è accettabile dipendere dalle slot che rappresentano l'80% dei ricavi totali.

“Il 15 ottobre 1998 – proseguono - apriva a Las Vegas il ‘Bellagio’. Le linee fondamentali di business, prima del gioco lavorato, online e slot, erano l'intrattenimento (musica, sport e cultura) e l'enogastronomia. I dati di ottobre rivelano che il Casinò di Sanremo potrebbe dare molto di più ma dobbiamo innovarci. Cambiare l'offerta e renderla competitiva rispetto ad un mercato internazionale in continuo movimento. Dobbiamo intercettare nuova clientela, entrare in un circuito stabile di eventi che portano persone in città e certificano una permanenza turistica di valore per l'intero territorio. Il CdA deve lasciare perdere la politica spicciola e strutturare un nuovo livello di quadri e manager che possano traguardare al Casinò del nostro futuro. Sanremo ha bisogno di innovazione. I dati positivi di un mese devono essere di stimolo per crescere e non per gongolarsi tra pochi eletti”.