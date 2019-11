Venerdì e sabato prossimi a Villa Nobel si terrà la quarta edizione del Festival fo the Earth, che si concluderà con una cena di beneficienza a favore di Unicef

Dopo i due giorni introduttivi al Museo Oceanografico di Monaco, venerdì 8 e sabato 9 novembre si terrà a Villa Nobel la quarta edizione del Festival For The Earth. Una serie di conferenze internazionali in cui scienziati, ricercatori, creativi e attivisti di diversi Paesi metteranno in evidenza stili di vita eco-responsabili e modelli di business sostenibili.

L'evento si propone di sensibilizzare il grande pubblico attraverso la divulgazione di trasformazioni necessarie e alternative utili a risolvere i problemi ambientali del nostro secolo. L'8 novembre Giovanni Chimienti, biologo marino e National Geographic Explorer, trasporterà il pubblico alla scoperta di giardini sommersi nelle profondità degli oceani, Luigi Galimberti (Sfera Agricola) e Barbara Ruffoni (CRA FSO-CREA) parleranno del futuro dell'agricoltura, si terrà un workshop sull'etica aziendale, con la partecipazione di Claudia Torlasco (Presidente Aidda National), Sabina Airoldi (Istituto Thetys), Barbara Amerio (Gruppo Amerio) e Barbara Borsotto (Daphne). Al termine della giornata si terrà un apericena, dal costo di 20,00€, la prenotazione è obbligatoria.

Nel pomeriggio di sabato 9, Silvia Fontana (Ambasciatrice di Pace per Institut for Economics end Peace) affronterà i delicati temi del cambiamento climatico, dei conflitti e dei flussi migratori mentre in mattinata l'associazione Plant For The Planet organizzerà un workshop di formazione per la semina. Vari saranno gli scambi e i dialoghi tra arte e scienza, Giuseppe La Spada presenterà il suo progetto educativo per la protezione del mare We Are Drops, Freddy Paul Grunet Cristina Fiordimela il progetto europeo Sciart e la mostra itinerante Résonance Festival III, Matteo Galbiati e Luciano Maciotta discuteranno le migliori pratiche di Green Energy durante l'incontro organizzato in collaborazione con Expo Arte e infine Marta Ziccardi e Franco Pistono presenteranno il progetto Musique d'ambiance d' ambiance d' Harpe Piémont, che coinvolgerà gli studenti dell'Istituto Ciampini Boccardo di Novi Ligure .

Il festival for The Earth si concluderà con una cena di beneficenza a favore di Unicef. La prenotazione è obbligatoria, il menù comprende: uovo cotto a bassa temperatura su crema di patate, tartufo nero e spuma di toma brigasca, tortelli cacio e pepe su crema di zucca, coniglio nostrano ripieno alle olive taggiasche nappato al timo, mousse al cioccolato con cuore al passion fruit, Prosecco cantine Vallerenza, vino Bianco/Rosso. Il prezzo della cena è di 60,00 €. Per informazioni e prenotazioni contattare il seguente numero: + 39 0184 501017 oppure +39 388 8895908.