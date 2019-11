Sanremo: festa a sorpresa ieri sera in piazza Eroi per il campione del mondo matuziano Kevin Liguori (Foto e Video)

Una festa a sorpresa, ovviamente inaspettata, che non ha mancato di far venire le lacrime agli occhi al campione ed ai suoi tanti amici, che hanno voluto festeggiarlo non appena arrivato da Atlanta, dove ha coronato il sogno di diventare campione del Mondo di ‘Legend Cars’.

L’hanno organizzata ieri sera, in piazza Eroi Sanremesi nella zona della statua di Siro Carli, amici e parenti di Kevin Liguori, il giovane matuziano che domenica scorsa ha vinto il mondiale di categoria, al termine di una gara appassionante e ricca di colpi di scena. Kevin è stato ‘attirato’ in piazza con la scusa di una cena prima di andare a casa, nonostante fosse appena arrivato da Milano, dove era atterrato nel pomeriggio.

E all’arrivo lo hanno accolto un centinaio di persone, al suono di ‘We are the champions’, la mitica canzone dei Queen. La serata è stata animata e condotta da Francesca Furfari. Emozionato come non mai, Kevin ha subito abbracciato il padre, Vinicio, forse ancora più in agitazione di lui. Quindi la fidanzata e tutti quanti per poi trascorrere insieme a loro una bellissima serata, realizzata grazie alla fattiva collaborazione dell’Assessorato al Turismo che ha dato una mano per organizzarla all’ultimo momento.

Kevin, con l’aiuto delle immagini della sua ‘GoPro’ che ha registrato l’intera gara, ha fatto vedere il suo trionfo agli amici, spiegando con dovizia di particolari, sorpassi e problemi avuti nel corso della gara. Alla fine non sono mancate nemmeno le lacrime, di grande gioia per un successo inaspettato alla partenza da Sanremo, in quella che è la patria delle ‘Legend Cars’ e dove ci sono piloti di tutto rispetto, che hanno dato filo da torcere a Kevin.

Ecco tutta la gara, ripresa 'on board', che ha portato Kevin al titolo mondiale:

Ora, dopo la vittoria nel mondiale ‘Legend’, il pilota matuziano vuole alzare l’asticella ed ha confermato di puntare alle gare del campionato italiano Tcr, un passo ancora avanti anche se ovviamente le difficoltà non mancheranno. Da quelle economiche (servono sponsor) a quelle tecniche. Ma Kevin, che in pochi anni è riuscito a conquistare un grande titolo iridato, ha sicuramente le credenziali per fare bene. E da ieri sera ha sicuramente molti tifosi in più per sostenerlo.