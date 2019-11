Imperia: anche quest'anno la Fanfara Alpina 'Colle di Nava' aprirà l'appuntamento di Olioliva

Sarà ancora una volta la Fanfara Alpina Sezionale ‘Colle di Nava’ ad aprire ad Imperia, la manifestazione ‘OliOliva’, dedicata alla cultura e all’economia dell’olio, che riscuote di anno in anno sempre maggiore successo.

L’appuntamento è ad Oneglia in Calata Cuneo, per venerdì alle 15. E’ la quarta volta che la prestigiosa Fanfara Alpina ha l’onore di partecipare ad uno degli eventi più rilevanti della nostra Provincia: “Siamo lieti di potere essere presente all’inaugurazione – evidenziano dalla Fanfara - e ringraziamo gli organizzatori per averla chiamata ancora una volta a svolgere un servizio così importante e gratificante”.

La ‘Colle di Nava’ è stata fondata nel 2002 ed è inquadrata nell’Associazione Nazionale Alpini di Imperia. Ha svolto numerosi servizi in occasione delle Adunata Nazionali e dei Raduni di Raggruppamento degli Alpini. Ha animato diverse manifestazioni in Provincia di Imperia, esegue concerti anche benefici ed offre al pubblico un repertorio che spazia dalle musiche più tipiche della tradizione alpina fino a brani sinfonici e operistici senza tralasciare inni, marce militari e brillanti, canzoni famose.