PC da gaming: quale scegliere per un'esperienza di gioco ottimale

Gli appassionati di gaming lo sanno perfettamente: per avere un'esperienza di gioco ottimale bisogna utilizzare un computer che sia in grado di offrire il massimo in termini di performance. Le alternative che abbiamo a disposizione al giorno d'oggi però sono diverse, perché se un tempo solo i computer fissi potevano assicurare determinate prestazioni, oggi ci sono molti altri modelli. Sul mercato possiamo trovare notebook da gaming che non hanno assolutamente nulla da invidiare ai classici PC fissi, sempre più convenienti rispetto al passato . Gli aspetti da considerare tuttavia sono molti. Vale quindi la pena prendersi il tempo per fare tutte le valutazioni del caso prima di buttarsi nell'acquisto di un nuovo computer da gaming, in modo da capire quale sia la soluzione migliore per le proprie esigenze.

PC fissi da gaming

I PC fissi sono da sempre la soluzione più consigliata per giocare, perché in termini di performance riescono ad offrire il massimo. Il grande vantaggio di questi computer rispetto alle alternative oggi disponibili per il gaming è che si possono assemblare su misura. Ogni componente può essere sostituito in modo da assecondare in tutto e per tutto le proprie esigenze ed ottenere il massimo. Questo è senza dubbio un aspetto positivo, un vantaggio che solo il PC fisso ci può offrire. Tuttavia, bisogna considerare anche i contro di questa soluzione, che non sempre è quella più indicata e soddisfacente. I computer fissi infatti sono molto pesanti, occupano tanto spazio e naturalmente per definizione non si possono spostare. Questo significa che sono adatti a coloro che giocano sempre e solo dalla stessa postazione.

Notebook da gaming

Al giorno d'oggi stanno diventando sempre più popolari anche i notebook da gaming: PC portatili e leggeri, comodi da portare ovunque si voglia e in grado di offrire un'esperienza di gioco più che soddisfacente. Come abbiamo visto, l'unico inconveniente di questi computer sta nel fatto che non si possono assemblare e modificare come quelli fissi ma si tratta di un problema relativo. Oggi infatti possiamo trovare numerosi modelli pensati proprio per offrire il massimo dell'esperienza di gioco e quindi già pronti così come sono. I notebook da gaming sono diventati così popolari perché al giorno d'oggi per molte persone è importante avere a disposizione il PC anche in viaggio o in diversi luoghi. In generale, a parità di prestazioni i portatili sono più costosi rispetto ai fissi ma negli ultimi anni i prezzi sono comunque calati di parecchio rispetto ad un tempo.

PC all in one da gaming

I PC all in one sono una vita di mezzo tra i fissi ed i portatili. Non possono essere trasportati facilmente perché hanno dimensioni e peso spesso importanti, ma ingombrano decisamente meno rispetto ai computer fissi tradizionali. Dal punto di vista delle performance però sono paragonabili ai notebook quindi conviene chiedersi se non valga la pena optare per questi ultimi piuttosto. Non è un caso se i PC all in one stanno diventando sempre meno gettonati, non solo per il gaming ma per qualsiasi altro utilizzo del computer.