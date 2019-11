Martini Gas si è rinnovata! Venite a scoprire tutte le novità in via Levà ad Arma di Taggia

La Martini Gas opera nel campo delle forniture di gas dal 1954 ed ha un’esperienza pluridecennale anche nel settore dell'antincendio e sicurezza. L'attività della Martini Gas spazia dalla fornitura di bombole GPL all'installazione e assistenza di sistemi di energia a basso impatto ambientale ed elevata resa energetica. Il giovane titolare, Nicola Martini, nel 2019 ha speso molte energie per raggiungere i suoi obbiettivi e grazie anche all'aiuto di una solida e fidelizzata clientela a fine febbraio di quest'anno ha trasferito la propria attività dalla storica sede di via Cristoforo Colombo alla nuova di via Levà ad Arma di Taggia.

Nei nuovi locali c'è una più ampia esposizione e un posteggio privato dedicato alla clientela. L'azienda per garantire sempre la massima sicurezza collabora solo con ditte riconosciute a livello internazionale per la loro professionalita come Liquigas e Eni e allo stesso tempo mantiene fissi e garantiti i prezzi più bassi sul mercato.

Anche nel comparto dell'antincendio c'è voglia di crescita, infatti, la Martini Gas ha acquisito nuove certificazioni come ICIM e ACCREDIA, che garantiscono che il lavoro di manutenzione sia svolto sempre a regola d'arte e la certificazione RIINA, che consente di svolgere il servizio di manutenzione non solo nel settore civile ma anche in quello nautico.

“Infine – ha aggiunto Nicola Martini - disponiamo di una vasta scelta di gas tecnici e refrigeranti, questi ultimi su ordinazione a prezzi molto concorrenziali. Proponiamo pellet di ottima qualità, stufe a infrarossi ideali per il riscaldamento di abitazioni, vendita e nolo di stufe a fungo per ambienti esterni, ricarica bombole CO2 per uso alimentare, attrezzatura da campeggio e molto altro ancora”.

Per ulteriori informazioni:

Martini Gas di Nicola Martini

Via Levà, 95 - 18018 Arma di Taggia

Telefono: 0184 43240