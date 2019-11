Tamponamento all'ingresso di Ospedaletti: auto capottata e guidatrice trasferita in Ospedale (Foto)

Incidente poco dopo le 8, all'ingresso di Ospedaletti, sull'Aurelia, al confine con Sanremo. Un'auto, una Fiat Panda, guidata da una donna, si è ribaltata in seguito all'urto con un'altra vettura che la precedeva. Stando ad una prima ricostruzione pare che la guidatrice dell'auto capottata sia stata abbagliata dal sole e non abbia visto la vettura davanti.



La Panda ha urtato il lato sinistro dell'altra auto e si è quindi ribaltata sulla corsia opposta. Per fortuna la conducente dell'auto capottata pare non abbia riportato gravi ferite. Per soccorrere la donna è intervenuta la squadra del personale sanitario del 118 ed un'ambulanza della Croce Verde Intemelia. La donna ferita è stata trasportata all'Ospedale di Sanremo per accertamenti.



Durante le fasi di soccorso il traffico ha subito forti rallentamenti in entrambi i sensi di marcia. Nel frattempo i Vigili del Fuoco hanno proceduto alla messa in sicurezza della vettura ribaltata.