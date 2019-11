Sanremo: turista australiana trova l’alloggio appena comprato danneggiato, titolare dell’agenzia denunciato dalla Polizia

Una donna australiana, amante della Riviera dei Fiori ha trovato il proprio appartamento, comprato nel gennaio del 2018, nel centro storico di Sanremo, in via Riccobono. Dopo averlo ristrutturato e ammobiliato, nell’agosto dello scorso anno si è affidata ad un’agenzia di Sanremo per metterlo in affitto.

La proprietaria dell’immobile è tornata a Sanremo nell’agosto scorso, scoprendo che, nel corso di un anno, l’appartamento era stato affittato solo per poche settimane e per un ammontare complessivo di circa 400 euro, a differenza di quanto l’agenzia le aveva riferito nei mesi precedenti. Purtroppo, con sua grande sorpresa, l’immobile era anche in pessime condizioni, in parte danneggiato e con molti suppellettili ed arredi mancanti.

Oltre al mancato guadagno e ai danni per un ammontare di circa 500 euro, la donna ha trovato la corrente staccata ed una bolletta da 500 euro da pagare. Ha chiesto così un intervento al Commissariato e gli agenti si sono rivolto ad un 40enne che gestiva l’alloggio e che era ignaro degli accordi tra il titolare dell’agenzia e la straniera.

La Polizia, accertate le responsabilità dell’agenzia, hanno denunciato il titolare per le violazioni sulla normativa specifica prevista per i gestori di strutture ricettive e per aver affittato l’alloggio senza averne dato comunicazione. Dovrà anche rispondere alle richieste risarcitorie della donna.