Chiusa per frana la strada Provinciale 3 tra Acquetico e Cosio di Arroscia. Attiva viabilità alternativa attraverso la SS28 (Foto)

La Provincia ha chiuso al transito la Strada Provinciale 3 di Acquetico, Mendatica, Cosio. Un provvedimento preso a causa di una grossa frana scesa sotto il manto stradale e che ha reso pericoloso il transito sulla via.



Al momento, per fortuna, non si registrano danni alle persone o famiglie rimaste isolate. Infatti, c'è una viabilità alternativa percorribile, attraverso la Strada Statale 28, all'altezza della Casa Parrocchiale Tommaso Reggio, via Cosio d'Arroscia.