Maltempo: cella temporalesca sulla nostra provincia, fitta grandinata nella zona di Sanremo (Foto e Video)

Una serie di temporali si è abbattuta questo pomeriggio sulla provincia di Imperia. Piogge e grandinate si sono registrate, a macchia di leopardo su diverse città della costa e dell’entroterra.

La zona più colpita è stata quella dell’entroterra di Sanremo, in particolare a Ceriana e Bajardo, anche se la grandine è scesa copiosamente anche nelle zone di Verezzo e San Pietro, senza disdegnare pure il centro dove però la precipitazione è stata meno copiosa.

La cella temporalesca che ha colpito la nostra provincia è la stessa che, questa mattina intorno a mezzogiorno ha provocato una forte grandinata anche a Genova, nella zona della Fiumara ed in alcune zone del savonese. Il fenomeno è stato generato dal classico contrasto tra il flusso umido presente al suolo e l’aria fredda in quota.

Le grandinate, in alcuni casi, sono durate oltre 10 minuti e, addirittura, la strada tra San Romolo, Bignone e Bajardo era imbiancata per la forte precipitazione. Moltissimi i fulmini per una cella temporalesca che rimarrà in zona almeno fino alle 19.

