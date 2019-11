Ventimiglia: iniziativa del Consigliere Palmero, attivo da oggi sul cellulare della Polizia Locale il servizio 'Pet Sms'

E’ attivo da oggi sul cellulare della Polizia Locale, il servizio ‘Sms Pet’. Attraverso l’Ufficio UDA (Ufficio diritti animali) del Comune di Ventimiglia si è richiesta l’iscrizione all’Asl e all’anagrafe canina.

Il servizio consente di identificare e contattare il proprietario di un cane ferito o smarrito, vagante sul territorio, provvisto di chip e registrato all’anagrafe canina, senza l’intervento dell’accalappiacani e il conseguente ricovero in canile. “Ho chiesto che questo servizio fosse attivato perché credo molto nella sua utilità – ha detto il consigliere Eleonora Palmero - potendo contattare di fatto direttamente il proprietario, si evita innanzitutto al cane lo stress dell’accalappiamento e del conseguente ricovero presso il canile, e a chi lo ha perso di pagare per questi servizi, ovviamente se la bestiola viene recuperata immediatamente. E’ bene ricordare l’importanza della chippatura del proprio cane, per tutelarlo appunto in caso di smarrimento o anche di furto. Il chip viene inserito presso gli studi veterinari o all’Asl. Ringrazio la Polizia municipale di Ventimiglia che si è resa disponibile ad aderire a questo servizio già attivo in altre città d’Italia, a costo zero per il Comune”.

L’amministrazione di Ventimiglia, con questa iniziativa, si è mostrata ancora una volta sensibile al tema degli animali.