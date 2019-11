Sanremo: ‘Io non sono indifferente’, al via la campagna tesseramenti de I Deplasticati

Dopo molte iniziative ‘green’ in tutta la città, I Deplasticati fanno sempre più sul serio e si lanciano nella loro nuova attività sotto forma di associazione. Gli interventi degli ultimi mesi in città hanno avuto un grande risalto, giustificato dall’intento lodevole di rendere Sanremo sempre più pulita e attenta all’ambiente.

Per questo I Deplasticati si sono dati la nuova veste di associazione e hanno dato il via alla campagna tesseramento annuale alla cifra di 15 euro. Il titolo della campagna non fa giri di parole: “Io non sono indifferente”.

Per contatti: ideplasticati@gmail.com o 3288641508 oltre alla pagina Facebook dedicata I Deplasticati.