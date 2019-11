Ospedaletti: tutto il 'Circuito' sarà illuminato a led, Boeri "Grazie al risparmio puntiamo a nuovi investimenti"

Tutto il tracciato del ‘Circuito’ di Ospedaletti sarà illuminato a led. Un risultato che arriva grazie alle procedure a ribasso per l’affidamento dell’opera. Infatti, in prima battuta, non sarebbe stato possibile implementare su tutto il percorso cittadino la sostituzione delle lampadine, con quelle ad alto risparmio energetico.



Un progetto atteso ad Ospedaletti e fortemente voluto dall’amministrazione del sindaco Daniele Cimiotti. L'intervento è possibile grazie ad un finanziamento di 50mila euro stanziato dal Decreto Crescita, attraverso la norma Fraccaro, a favore dei Comuni, per la realizzazione di opere di efficientamento energetico.



"E’ il primo importante passo di un meccanismo virtuoso. Non solo andremo a ridurre i consumi energetici e di conseguenza l'impatto ambientale del Comune di Ospedaletti, ma andremo a liberare risorse economiche da mettere a bilancio per nuovi investimenti sul territorio - annuncia l'ing. Fabiano Boeri, assessore con delega al bilancio, all'energia ed alla programmazione economica - Passati alcuni mesi dall'installazione della nuova illuminazione a led e con i primi dati reali del risparmio ottenuto, andremo a pianificare altre analoghe migliorie per tutti gli oltre 1000 pali della pubblica illuminazione".