Nel Principato di Monaco l'energia si produrrà dalle onde: primo prototipo al mondo attivo dal 2021

Wave Energy Converter: con l'energia delle onde, il Principato innova nello sfruttamento dell'energia delle onde per produrre elettricità.

Un primo prototipo sarà attivo nelle acque monegasche entro il 2021. Questo dispositivo è il primo al mondo. È un importante progresso tecnologico in questo campo e incarna l'importanza della convergenza delle energie rinnovabili e dell'innovazione. Già testato in laboratorio, il sistema deve ancora essere testato in mare prima della sua commercializzazione, e un prototipo sarà installato nelle acque monegasche al largo dell'eliporto di Fontvieille dal 2021, per una durata di prova stimata di 1 anno.

La presentazione del convertitore di energia delle onde ha permesso a Marie-Pierre Gramaglia di ricordare che "Se stiamo affiancando SBM offshore per questa prima mondiale, è perché il Principato ha una lunga esperienza di innovazioni. È in questo spirito che i servizi statali si sono mobilitati per supportare i team SBM offshore per questo esperimento e renderlo possibile nel Principato. ".

Il prototipo avrà la forma di una "bacchetta di gomma" di 60 m di lunghezza e 1,2 m di diametro sommersa a circa 4 m di profondità. L'area marina del sito sperimentale è di circa 300 x 80 m con le ancore. Come primo passo, verranno installate boe di misurazione nell'area interessata, che verranno utilizzate per valutare e misurare il moto ondoso.

Questo progetto porterà infine un interessante complemento al laboratorio di energia rinnovabile di Fontvieille.